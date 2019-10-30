Fenerbahçe'de Max Kruse: Türkiye’nin bir parçasıyım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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'de : ’nin bir parçasıyım

Fenerbahçe'de Max Kruse: Türkiye’nin bir parçasıyım

’nı kutlayan Kruse, “Buradaki insanlara saygımı göstermek için ’nı öğrendim. Bunu kesinlikle şov için yapmadım” diye konuştu.

'nin Alman yıldızı , dün kulübün Youtube kanalı aracılığıyla Bayramını'nı kutladı. Galatasaray derbisi önceki seremonide 'nı okumasıyla taraflı-tarafsız büyük sempati kazanan 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru karardı. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. 'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu" ifadelerini kullandı. İstiklal Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını da söyleyen Max Kruse, "Bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım" açıklamasında bulundu. İstiklal Marşı'nın, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" şeklindeki ilk satırını okuyan Kruse, "29 Ekim kutlu olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR'
Max Kruse, İstiklal Marşı'nı okumasının ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Daha önce böyle bir ödüle layık gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir gurur."

'96. ONURLU YIL KUTLU OLSUN'
Kupada ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 29 Ekim coşkusu vardı. Sarı-lacivertliler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle idman öncesi dev bir Türk bayrağı ile poz verirken, kulübün resmi sitesinde de şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun! Başta Ulu önderimiz olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile." Bu arada teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe, akşam saatlerinden 'den özel uçakla Adana'ya hareket etti, ardından da otobüsle 'e geçti.

  1. 30.10.2019
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