Fenerbahçe'de Max Kruse: Türkiye’nin bir parçasıyım

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, dün kulübün Youtube kanalı aracılığıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını'nı kutladı. Galatasaray derbisi önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okumasıyla taraflı-tarafsız büyük sempati kazanan 31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru karardı. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana karşı çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünden oynuyorum. Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı öğrenmemin nedeni bu" ifadelerini kullandı. İstiklal Marşı'nı öğrenmenin kolay olmadığını da söyleyen Max Kruse, "Bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak hiç kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım" açıklamasında bulundu. İstiklal Marşı'nın, "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" şeklindeki ilk satırını okuyan Kruse, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Max Kruse, İstiklal Marşı'nı okumasının ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play İcra Kurulu tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Daha önce böyle bir ödüle layık gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir gurur."

'96. ONURLU YIL KUTLU OLSUN'

Kupada Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 29 Ekim coşkusu vardı. Sarı-lacivertliler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle idman öncesi dev bir Türk bayrağı ile poz verirken, kulübün resmi sitesinde de şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun! Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile." Bu arada teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe, akşam saatlerinden Sabiha Gökçen'den özel uçakla Adana'ya hareket etti, ardından da otobüsle Mersin'e geçti.