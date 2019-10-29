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29 Ekim 2019, Salı
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'e 2 talip

Mesut Özil'e 2 talip

'de gözden çıkarılan 'e 'den iki takım talip oldu. , 31 yaşındaki yıldız için 'ın da hissedarları arasında yer aldığı 'nin temaslara başladığını belirtti.

'de gözden çıkarılan 'e 'den iki takım talip oldu. , 31 yaşındaki yıldız için 'ın da hissedarları arasında yer aldığı 'nin temaslara başladığını belirtti. Florida ekibinin, Mesut'u takımın proje yüzü olarak düşündüğü ifade edildi. DC United'ın da takımdan ayrılan 'in yerine Mesut'a teklif yapacağı bildirildi.

  1. 29.10.2019
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