Mesut Özil'e 2 talip
Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'e ABD'den iki takım talip oldu. The Guardian, 31 yaşındaki yıldız için David Beckham'ın da hissedarları arasında yer aldığı Inter Miami'nin temaslara başladığını belirtti.
Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'e ABD'den iki takım talip oldu. The Guardian, 31 yaşındaki yıldız için David Beckham'ın da hissedarları arasında yer aldığı Inter Miami'nin temaslara başladığını belirtti. Florida ekibinin, Mesut'u takımın proje yüzü olarak düşündüğü ifade edildi. DC United'ın da takımdan ayrılan Wayne Rooney'in yerine Mesut'a teklif yapacağı bildirildi.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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