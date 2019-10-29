Fenerbahçe'nin tartışmasız yeni 1 numarası Altay

Geride kalan 9 haftada da Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır, bu süreçte ligin öne çıkan isimlerinden oldu. 9 maçta ağları 9 kez havalanan 21 yaşındaki file bekçisi, Galatasaraylı Fernando Muslera ile birlikte tüm maçlarda oynayıp, en az gol yiyen kaleci unvanını paylaştı.



HER YERDE ZİRVEDE

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yalnızca istatistiklerde değil kart raporunda da fark yarattı. Süper Lig'de geride kalan 10 yılın ilk 9 haftaları göz önüne alındığında 2019-20, Kanarya'nın en az kart gördüğü sezon oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon geride kalan süreçte 9 sarı kart görürken, geçtiğimiz sezon ilk 9 haftada 17 kez sararmıştı.



ÜLKER STADI KIRMIZI-BEYAZ

Ülker Stadı dün kırmızı-beyaza boyandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadın dört bir yanı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Kadıköy'de bayram coşkusu erken başlarken, Fenerbahçe de kulübün resmi sitesinden stadın bayraklarla süslenmiş halini paylaştı.

