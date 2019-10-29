Fenerbahçe'nin tartışmasız yeni 1 numarası Altay
Geride kalan 9 haftada da Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır, bu süreçte ligin öne çıkan isimlerinden oldu. 9 maçta ağları 9 kez havalanan 21 yaşındaki file bekçisi, Galatasaraylı Fernando Muslera ile birlikte tüm maçlarda oynayıp, en az gol yiyen kaleci unvanını paylaştı.
Geride kalan 9 haftada da Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır, bu süreçte ligin öne çıkan isimlerinden oldu. 9 maçta ağları 9 kez havalanan 21 yaşındaki file bekçisi, Galatasaraylı Fernando Muslera ile birlikte tüm maçlarda oynayıp, en az gol yiyen kaleci unvanını paylaştı.
HER YERDE ZİRVEDE
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yalnızca istatistiklerde değil kart raporunda da fark yarattı. Süper Lig'de geride kalan 10 yılın ilk 9 haftaları göz önüne alındığında 2019-20, Kanarya'nın en az kart gördüğü sezon oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon geride kalan süreçte 9 sarı kart görürken, geçtiğimiz sezon ilk 9 haftada 17 kez sararmıştı.
ÜLKER STADI KIRMIZI-BEYAZ
Ülker Stadı dün kırmızı-beyaza boyandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadın dört bir yanı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Kadıköy'de bayram coşkusu erken başlarken, Fenerbahçe de kulübün resmi sitesinden stadın bayraklarla süslenmiş halini paylaştı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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