Fenerbahçeli Zanka için flaş açıklama
Sarı-lacivertli futbolcular, 8. haftadaki Denizli maçına 'Vatan Size Minnettar' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Zanka'nın da bu tişörtü giymesi ülkesinde bazı kesimleri rahatsız etmiş ve UEFA'ya şikayet edilmişti. Danimarka Federasyonu'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Zanka'nın tişörtü giymiş olması kendisini değil Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele."
Sarı-lacivertli futbolcular, 8. haftadaki Denizli maçına 'Vatan Size Minnettar' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Zanka'nın da bu tişörtü giymesi ülkesinde bazı kesimleri rahatsız etmiş ve UEFA'ya şikayet edilmişti. Danimarka Federasyonu'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Zanka'nın tişörtü giymiş olması kendisini değil Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele."
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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