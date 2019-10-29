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29 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçeli Zanka için flaş açıklama

Fenerbahçeli Zanka için flaş açıklama

Sarı-lacivertli futbolcular, 8. haftadaki maçına '' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. 'nin Danimarkalı yıldızı Zanka'nın da bu tişörtü giymesi ülkesinde bazı kesimleri rahatsız etmiş ve 'ya şikayet edilmişti. 'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Zanka'nın tişörtü giymiş olması kendisini değil Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele."

Sarı-lacivertli futbolcular, 8. haftadaki maçına '' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. 'nin Danimarkalı yıldızı Zanka'nın da bu tişörtü giymesi ülkesinde bazı kesimleri rahatsız etmiş ve 'ya şikayet edilmişti. 'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Zanka'nın tişörtü giymiş olması kendisini değil Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele."

  1. 29.10.2019
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