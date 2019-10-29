Fenerbahçeli Zanka için flaş açıklama

Sarı-lacivertli futbolcular, 8. haftadaki Denizli maçına 'Vatan Size Minnettar' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Zanka'nın da bu tişörtü giymesi ülkesinde bazı kesimleri rahatsız etmiş ve UEFA'ya şikayet edilmişti. Danimarka Federasyonu'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Zanka'nın tişörtü giymiş olması kendisini değil Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele."