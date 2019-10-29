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29 Ekim 2019, Salı
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'de tek yol şampiyonluk

Fenerbahçe'de tek yol şampiyonluk

’nin yıldız ismi gözünü kupaya dikti, “Daha önce de söylediğim gibi şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. İstatistikler ve inancımız da ortada. Mutlu sona ulaşacağız” dedi.

Yaşadığı uzun sakatlık döneminin ardından dönüşü muhteşem olan Garry Rodrigues'in aklı fikri kupada... Son oynanan maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, umut dolu açıklamalar yaptı. Takımdaki havanın gelecek adına sevindirici olduğunu belirten Rodrigues, "Hocamızın istedikleri çok net. Bunları sahada uyguladığımız zaman başarı geliyor. Arada istemediğimiz sonuçlar oldu ama artık istikrarı yakalayacağız" dedi.

'EN İYİSİ BİZİZ'
'ye geldikten sonra ilk röportajında, "Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır" diyen yıldız futbolcu, bu sözlerini yineleyip, şunları söyledi: "Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Rakiplerimize karşı daha çok pozisyona giren ve hücumda etkili olan tarafız. Tüm bu veriler ve bizlerin inancı şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak. Ben de tekrar 'a döndüğüm için minnettar olduğum Fenerbahçe'ye en iyi teşekkürü sahada göstereceğim mücadeleyle vermeye devam edeceğim.

  1. 29.10.2019
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