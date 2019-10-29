Fenerbahçe'de tek yol şampiyonluk
Fenerbahçe’nin yıldız ismi gözünü kupaya dikti, “Daha önce de söylediğim gibi şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. İstatistikler ve inancımız da ortada. Mutlu sona ulaşacağız” dedi.
Yaşadığı uzun sakatlık döneminin ardından dönüşü muhteşem olan Garry Rodrigues'in aklı fikri kupada... Son oynanan Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, umut dolu açıklamalar yaptı. Takımdaki havanın gelecek adına sevindirici olduğunu belirten Rodrigues, "Hocamızın istedikleri çok net. Bunları sahada uyguladığımız zaman başarı geliyor. Arada istemediğimiz sonuçlar oldu ama artık istikrarı yakalayacağız" dedi.
'EN İYİSİ BİZİZ'
Fenerbahçe'ye geldikten sonra ilk röportajında, "Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır" diyen yıldız futbolcu, bu sözlerini yineleyip, şunları söyledi: "Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Rakiplerimize karşı daha çok pozisyona giren ve hücumda etkili olan tarafız. Tüm bu veriler ve bizlerin inancı şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak. Ben de tekrar İstanbul'a döndüğüm için minnettar olduğum Fenerbahçe'ye en iyi teşekkürü sahada göstereceğim mücadeleyle vermeye devam edeceğim.
- 29.10.2019
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Fenerbahçe'de tek yol şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.