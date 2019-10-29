Fenerbahçe'de tek yol şampiyonluk

Yaşadığı uzun sakatlık döneminin ardından dönüşü muhteşem olan Garry Rodrigues'in aklı fikri kupada... Son oynanan Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, umut dolu açıklamalar yaptı. Takımdaki havanın gelecek adına sevindirici olduğunu belirten Rodrigues, "Hocamızın istedikleri çok net. Bunları sahada uyguladığımız zaman başarı geliyor. Arada istemediğimiz sonuçlar oldu ama artık istikrarı yakalayacağız" dedi.



'EN İYİSİ BİZİZ'

Fenerbahçe'ye geldikten sonra ilk röportajında, "Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır" diyen yıldız futbolcu, bu sözlerini yineleyip, şunları söyledi: "Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Rakiplerimize karşı daha çok pozisyona giren ve hücumda etkili olan tarafız. Tüm bu veriler ve bizlerin inancı şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak. Ben de tekrar İstanbul'a döndüğüm için minnettar olduğum Fenerbahçe'ye en iyi teşekkürü sahada göstereceğim mücadeleyle vermeye devam edeceğim.