Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Neden yokum anlamıyorum!

İki haftadır kadroya giremeyen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına dert yandı. Genç oyuncu, "Sezona, aldığım fırsatı iyi değerlendirerek başladım. Bir gol pası da verdim. Ancak sonra kulübede kaldım. Teknik direktörün tercihi. Bazen neden diğer oyuncuları seçtiğini anlamıyorsunuz" dedi. Hayal kırıklığı yaşayan herkesin bazen sinirleneceğini belirten Ferdi, "Yine de pişman değilim, olgunlaştım" ifadelerini kullandı.



SESSİZCE YOLLANDI

Altyapı için deneme antrenmanlarına alınan Bursasporlu Fatlind Azizi ile yollar ayrıldı. 19 yaşındaki oyuncunun performansının yeterli bulunmadığı ifade edildi. Muriç gibi Kosovalı olan Azizi, orta sahada görev yapıyordu.



OLCAY ANILDI

Vedat Olcay ölüm yıldönümünde anıldı. Yönetim, "Sarı lacivert renklere uzun yıllar hizmet etmiş olan eski genel sekreter ve yönetim danışmanımız Vedat Olcay'ı vefatının 2. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" mesajını paylaştı.



İLAÇ OLACAK

Kenan Evren Lisesi arazisinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yardımlarıyla 49 yıllığına kiralanmasının sevinci sürüyor. Aziz Yıldırım döneminden bu yana çaba harcanan arazinin 21 bin metrekare imar izni bulunuyor. Yönetim, burada otel, AVM, iş merkezi gibi kulübe kalıcı gelir sağlayacak projeler üretecek. Mali açıdan kulüp rahatlayacak.