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29 Ekim 2019, Salı
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Maccabi maçıyla çıkış arıyor

Fenerbahçe Beko Maccabi FOX maçıyla çıkış arıyor

'nde yarın temsilcisi Maccabi 'a konuk olacak Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü ile oyuncu , rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic, 'de rakiplerine karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Çok iyi bir atmosfere ve aynı zamanda iyi de bir takıma sahipler. Takım olarak içinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde, reaksiyon göstermeye ve birlikte hareket etmeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu ise 'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir ekip. Özellikle iç sahada, taraftarlarının da desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Her pozisyonda yetenekli isimlere sahipler. Tel Aviv'de kazanmak her zaman zor olmuştur. Ancak bizim takım olarak reaksiyon göstermeye ve daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Takım olarak gücümüze inanıyor ve çok daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak, 40 dakika boyunca galibiyet için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 29.10.2019
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