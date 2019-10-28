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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Serdar’dan 'ye

Serdar’dan Fenerbahçe'ye iyi haber

maçının 69. dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Sadık'a bırakan 'den var. Karşılaşmanın ardından olduğu gibi dün de kontrolleri yapılan yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı ve bugünkü idmana çıkacağı belirtildi.

maçının 69. dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Sadık'a bırakan 'den var. Karşılaşmanın ardından olduğu gibi dün de kontrolleri yapılan yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı ve bugünkü idmana çıkacağı belirtildi. Tecrübeli stoper de yaptığı açıklamada çok iyi olduğunu ifade etmişti.

ÇAKIROĞLU UNUTULMADI
'nin eski yıldızlarından Hüseyin Çakıroğlu, ölümünün 33. yıldönümünde kabri başında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anma törenine; eski futbolculardan Şenol Çorlu, , Cem Pamiroğlu ile 1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin ve taraftarlar katıldı. 1984-1986 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Çakıroğlu, 3-2'lik Bordeaux zaferinin de kahramanlarındandı.

HAK3ESPORTS İŞBAŞINDA!
Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi , espora hızlı giriş yaptı. Tecrübeli sol bek, isminin baş harfleri ile forma numarası olan HAK3 ismini verdiği esports takımını kurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

  1. 28.10.2019
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