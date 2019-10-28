Özlenen Fenerbahçe
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Konyaspor’u 5’leyen sarı-lacivertliler, attığı gol sayısında geçen sezonu 3’e (6/18) katladı. Sergilenen futbol keyif verdi, ümitler yükseldi.
Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Alanyaspor ile puan farkını 1'e indirirken, sergilenen futbol şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu sezon ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alan Kanarya, geçen sezonu üçe katladı. Geçen yıl hücumda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında 6 gol atabilmişti. Bu sezon bu rakam 18'e ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile özlenen hücum futbolu anlayışı geri gelirken, özellikle Kadıköy'de rakiplere büyük baskı kuruldu. 18 golün 13'ü Ülker Stadı'nda atıldı.
TARAFTARIYLA COŞUYOR
Sahasında sadece Antalyaspor'a 1-0 yenildiği müsabakada fileleri havalandıramayan Kanarya; Gaziantep FK (5-0), Trabzonspor (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Holding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol buldu. Sevindiren gelişmelerden birisi de gollerin tüm takıma bölünmesi oldu. 18 golün 10'u farklı isimlerden geldi. Vedat Muric (5) en skorer isim olurken, Nabil Dirar, Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Zanka 2'şer, Moses, Emre, Ferdi, Ozan Tufan ve Gustavo da 1'er kez rakip ağları sarstı. Kruse ise 4 asistle öne çıktı.
DAHA GÖRMEDİNİZ!
Yanal'ın sistemi, savunmadaki oyuncuları da ön plana taşıdı. Konya'ya attığı golle ligde 2 gole ulaşan Zanka, "Şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bazen doğru yerde bulunmanız gerekiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu an oynayarak kendimi bulmaya çalışıyorum ve bulduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ADRESE GİDİYORUZ
Teknik direktör Ersun Yanal, eksikler dönünce gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdik. Adres belli. Adrese doğru yolculuk yapıyoruz. Her maçı kazanarak ilerleyeceğiz" dedi. Yanal, kadrodaki her oyuncuya şans vereceğini de belirterek, Adil Rami, Alper ve Tolgay için Tarsus İ.Yurdu kupa maçını hedef gösterdi.
BÖYLE DEVAM
Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında hem defansta hem hücumda iyi işler çıkardıklarını belirterek, "Bu şekilde devam etmeliyiz. Bunu başarırsak hedeflerimize ulaşırız" dedi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, attığı şık gol içinse şunları söyledi: "Güzel bir goldü. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. 1 ay sonra fit oldum."
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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