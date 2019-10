Özlenen Fenerbahçe

Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Alanyaspor ile puan farkını 1'e indirirken, sergilenen futbol şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu sezon ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alan Kanarya, geçen sezonu üçe katladı. Geçen yıl hücumda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında 6 gol atabilmişti. Bu sezon bu rakam 18'e ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile özlenen hücum futbolu anlayışı geri gelirken, özellikle Kadıköy'de rakiplere büyük baskı kuruldu. 18 golün 13'ü Ülker Stadı'nda atıldı.

TARAFTARIYLA COŞUYOR

Sahasında sadece Antalyaspor'a 1-0 yenildiği müsabakada fileleri havalandıramayan Kanarya; Gaziantep FK (5-0), Trabzonspor (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Holding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol buldu. Sevindiren gelişmelerden birisi de gollerin tüm takıma bölünmesi oldu. 18 golün 10'u farklı isimlerden geldi. Vedat Muric (5) en skorer isim olurken, Nabil Dirar, Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Zanka 2'şer, Moses, Emre, Ferdi, Ozan Tufan ve Gustavo da 1'er kez rakip ağları sarstı. Kruse ise 4 asistle öne çıktı.

DAHA GÖRMEDİNİZ!

Yanal'ın sistemi, savunmadaki oyuncuları da ön plana taşıdı. Konya'ya attığı golle ligde 2 gole ulaşan Zanka, "Şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bazen doğru yerde bulunmanız gerekiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu an oynayarak kendimi bulmaya çalışıyorum ve bulduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



ADRESE GİDİYORUZ

Teknik direktör Ersun Yanal, eksikler dönünce gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdik. Adres belli. Adrese doğru yolculuk yapıyoruz. Her maçı kazanarak ilerleyeceğiz" dedi. Yanal, kadrodaki her oyuncuya şans vereceğini de belirterek, Adil Rami, Alper ve Tolgay için Tarsus İ.Yurdu kupa maçını hedef gösterdi.

BÖYLE DEVAM

Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında hem defansta hem hücumda iyi işler çıkardıklarını belirterek, "Bu şekilde devam etmeliyiz. Bunu başarırsak hedeflerimize ulaşırız" dedi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, attığı şık gol içinse şunları söyledi: "Güzel bir goldü. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. 1 ay sonra fit oldum."