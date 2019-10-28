Özlenen Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Özlenen Fenerbahçe

Özlenen

Özlenen Fenerbahçe

'de yüzler gülüyor... Konyaspor’u 5’leyen sarı-lacivertliler, attığı gol sayısında geçen sezonu 3’e (6/18) katladı. Sergilenen keyif verdi, ümitler yükseldi.

'de 'u 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider ile puan farkını 1'e indirirken, sergilenen şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu sezon ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alan Kanarya, geçen sezonu üçe katladı. Geçen yıl hücumda büyük sıkıntı yaşayan , ligin 9. haftasında 6 gol atabilmişti. Bu sezon bu rakam 18'e ulaştı. ile özlenen hücum futbolu anlayışı geri gelirken, özellikle Kadıköy'de rakiplere büyük baskı kuruldu. 18 golün 13'ü Ülker Stadı'nda atıldı.

TARAFTARIYLA COŞUYOR
Sahasında sadece 'a 1-0 yenildiği müsabakada fileleri havalandıramayan Kanarya; Gaziantep FK (5-0), (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Holding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol buldu. Sevindiren gelişmelerden birisi de gollerin tüm takıma bölünmesi oldu. 18 golün 10'u farklı isimlerden geldi. Vedat Muric (5) en skorer isim olurken, Nabil Dirar, Rodrigues, ve Zanka 2'şer, Moses, Emre, Ferdi, ve Gustavo da 1'er kez rakip ağları sarstı. Kruse ise 4 asistle öne çıktı.

DAHA GÖRMEDİNİZ!
Yanal'ın sistemi, savunmadaki oyuncuları da ön plana taşıdı. Konya'ya attığı golle ligde 2 gole ulaşan Zanka, "Şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bazen doğru yerde bulunmanız gerekiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu an oynayarak kendimi bulmaya çalışıyorum ve bulduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ADRESE GİDİYORUZ
Teknik direktör Ersun Yanal, eksikler dönünce gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdik. Adres belli. Adrese doğru yolculuk yapıyoruz. Her maçı kazanarak ilerleyeceğiz" dedi. Yanal, kadrodaki her oyuncuya şans vereceğini de belirterek, Adil Rami, Alper ve Tolgay için Tarsus İ.Yurdu kupa maçını hedef gösterdi.

BÖYLE DEVAM
Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında hem defansta hem hücumda iyi işler çıkardıklarını belirterek, "Bu şekilde devam etmeliyiz. Bunu başarırsak hedeflerimize ulaşırız" dedi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, attığı şık gol içinse şunları söyledi: "Güzel bir goldü. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. 1 ay sonra fit oldum."

  1. 28.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özlenen Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN