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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'nin gündemindeki Mesut

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut kadro dışı

'in İspanyol teknik patronu , Mesut'un kaldığını resmen açıkladı. Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle ortak alınmış bir karar. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" dedi. , 5 maçtır kadroya giremiyordu. Özil'in adı ile ciddi şekilde anılıyor.

'in İspanyol teknik patronu , Mesut'un kaldığını resmen açıkladı. Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle ortak alınmış bir karar. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" dedi. , 5 maçtır kadroya giremiyordu. Özil'in adı ile ciddi şekilde anılıyor.

  1. 28.10.2019
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