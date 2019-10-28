Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut kadro dışı

Arsenal'in İspanyol teknik patronu Unai Emery, Mesut'un kadro dışı kaldığını resmen açıkladı. Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle ortak alınmış bir karar. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" dedi. Mesut Özil, 5 maçtır kadroya giremiyordu. Özil'in adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor.