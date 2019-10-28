Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut kadro dışı
Arsenal'in İspanyol teknik patronu Unai Emery, Mesut'un kadro dışı kaldığını resmen açıkladı. Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle ortak alınmış bir karar. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" dedi. Mesut Özil, 5 maçtır kadroya giremiyordu. Özil'in adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor.
Arsenal'in İspanyol teknik patronu Unai Emery, Mesut'un kadro dışı kaldığını resmen açıkladı. Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle ortak alınmış bir karar. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil" dedi. Mesut Özil, 5 maçtır kadroya giremiyordu. Özil'in adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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