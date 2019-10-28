Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Şampiyon olacağız
Başkan vekili Semih Özsoy, Konyaspor gibi dirençli ve kompakt oynayan bir takıma karşı net bir galibiyet almanın mutluluk verici olduğuna söyledi: "İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Eksiklerimiz de geldiğinde çok daha güçlü olacağız. 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Belki erken ve iddialı ama şampiyon olacağımıza inancım sonsuz."
Başkan vekili Semih Özsoy, Konyaspor gibi dirençli ve kompakt oynayan bir takıma karşı net bir galibiyet almanın mutluluk verici olduğuna söyledi: "İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Eksiklerimiz de geldiğinde çok daha güçlü olacağız. 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Belki erken ve iddialı ama şampiyon olacağımıza inancım sonsuz."
ERDOĞAN DOPİNGİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübe teşriflerinin bir gurur ve moral vesilesi olduğunu da dile getiren Semih Özsoy, rakiplerden bu konuda gelen eleştirilerin ise yersiz olduğunu ifade etti. Özsoy, teknik direktör Ersun Yanal'ın istemesi halinde devre arasında transfer yapabileceklerini de kaydetti.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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