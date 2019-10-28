Fenerbahçe'de Semih Özsoy: Şampiyon olacağız

Başkan vekili Semih Özsoy, Konyaspor gibi dirençli ve kompakt oynayan bir takıma karşı net bir galibiyet almanın mutluluk verici olduğuna söyledi: "İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Eksiklerimiz de geldiğinde çok daha güçlü olacağız. 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Belki erken ve iddialı ama şampiyon olacağımıza inancım sonsuz."



ERDOĞAN DOPİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübe teşriflerinin bir gurur ve moral vesilesi olduğunu da dile getiren Semih Özsoy, rakiplerden bu konuda gelen eleştirilerin ise yersiz olduğunu ifade etti. Özsoy, teknik direktör Ersun Yanal'ın istemesi halinde devre arasında transfer yapabileceklerini de kaydetti.