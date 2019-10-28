Fenerbahçe taraftarı Gustavo'ya lakap taktı!
Luiz Gustavo vazgeçilmezler arasına girdi, 12. adamın sevgilisi haline geldi. Takıma büyük güç katan Brezilyalı için Kadıköy, “Gustavo Baba” sesleriyle inlemeye başladı.
Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, tribünlerin de sevgilisi haline geldi. Forma giydiği 6 lig maçındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük güç katan Sambacı, önceki günkü Konyaspor karşılaşmasında ise müthiş işler yaptı. Başarılı futbolunu bir de golle süsleyen 32 yaşındaki futbolcuya, sosyal medyada övgü dolu sözler sarfedilirken, artık yeni bir lakabın da sahibi oldu.
YOK BÖYLE İSTATİSTİK
Saç stili nedeniyle merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzetilen Gustavo'ya 'Baba' diye seslenen F.Bahçe taraftarı, Kadıköy'ü inletmeye başladı. Özellikle savunmaya verdiği destekle farkını gösteren yıldız futbolcunun Konya karşısındaki istatistikleri de dikkat çekti. Rakibin 7 atağını kesen Brezilyalı futbolcu, 61 kez topla buluştu ve yüzde 89.6 pas yüzdesiyle oynadı. Sambacı, 7 ikili mücadelede de Konyalı futbolculara üstünlük sağladı.
Gustavo'nun açıklamaları da dün sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı. Brezilyalı'nın, "Buraya çalışmak için geldim. Tatil yapmaya gelmedim " sözleri en çok beğeni alanlar arasındaydı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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