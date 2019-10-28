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28 Ekim 2019, Pazartesi
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taraftarı Gustavo'ya lakap taktı!

Fenerbahçe taraftarı Gustavo'ya lakap taktı!

Luiz Gustavo vazgeçilmezler arasına girdi, 12. adamın sevgilisi haline geldi. Takıma büyük güç katan için , “Gustavo Baba” sesleriyle inlemeye başladı.

Kısa süre içinde 'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, tribünlerin de sevgilisi haline geldi. Forma giydiği 6 lig maçındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük güç katan Sambacı, önceki günkü karşılaşmasında ise müthiş işler yaptı. Başarılı futbolunu bir de golle süsleyen 32 yaşındaki futbolcuya, sosyal medyada övgü dolu sözler sarfedilirken, artık yeni bir lakabın da sahibi oldu.

YOK BÖYLE İSTATİSTİK
Saç stili nedeniyle merhum sanatçı 'e benzetilen Gustavo'ya 'Baba' diye seslenen F.Bahçe taraftarı, 'ü inletmeye başladı. Özellikle savunmaya verdiği destekle farkını gösteren yıldız futbolcunun karşısındaki istatistikleri de dikkat çekti. Rakibin 7 atağını kesen futbolcu, 61 kez topla buluştu ve yüzde 89.6 pas yüzdesiyle oynadı. Sambacı, 7 ikili mücadelede de Konyalı futbolculara üstünlük sağladı.

Gustavo'nun açıklamaları da dün sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı. Brezilyalı'nın, "Buraya çalışmak için geldim. Tatil yapmaya gelmedim " sözleri en çok beğeni alanlar arasındaydı.

  1. 28.10.2019
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