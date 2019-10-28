Fenerbahçe taraftarı Gustavo'ya lakap taktı!

Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, tribünlerin de sevgilisi haline geldi. Forma giydiği 6 lig maçındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük güç katan Sambacı, önceki günkü Konyaspor karşılaşmasında ise müthiş işler yaptı. Başarılı futbolunu bir de golle süsleyen 32 yaşındaki futbolcuya, sosyal medyada övgü dolu sözler sarfedilirken, artık yeni bir lakabın da sahibi oldu.

YOK BÖYLE İSTATİSTİK

Saç stili nedeniyle merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzetilen Gustavo'ya 'Baba' diye seslenen F.Bahçe taraftarı, Kadıköy'ü inletmeye başladı. Özellikle savunmaya verdiği destekle farkını gösteren yıldız futbolcunun Konya karşısındaki istatistikleri de dikkat çekti. Rakibin 7 atağını kesen Brezilyalı futbolcu, 61 kez topla buluştu ve yüzde 89.6 pas yüzdesiyle oynadı. Sambacı, 7 ikili mücadelede de Konyalı futbolculara üstünlük sağladı.



Gustavo'nun açıklamaları da dün sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı. Brezilyalı'nın, "Buraya çalışmak için geldim. Tatil yapmaya gelmedim " sözleri en çok beğeni alanlar arasındaydı.