39'luk delikanlı

Kaburgasındaki kırığa rağmen iki haftadır sahadaki yerini alan Fenerbahçe'nin 39'luk yıldızı Emre Belözoğlu, performansıyla büyülüyor. İlerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, Konyaspor karşısında sahada kaldığı 60 dakikada önemli işler yaptı. 1 asist yapan, 1 golde de pozisyonu hazırlayan Emre, yüzde 82.5 pas isabetiyle oynadı. 2 kilit pasla da öne çıkan tecrübeli futbolcu, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazandı. Geçtiğimiz yıl Başakşehir ile 27 maçta 1 gol atan Emre, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.