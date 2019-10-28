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28 Ekim 2019, Pazartesi
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39'luk delikanlı

39'luk delikanlı

kırığa rağmen iki haftadır sahadaki yerini alan 'nin 39'luk yıldızı , performansıyla büyülüyor. yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, karşısında sahada kaldığı önemli işler yaptı.

kırığa rağmen iki haftadır sahadaki yerini alan 'nin 39'luk yıldızı , performansıyla büyülüyor. yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, karşısında sahada kaldığı önemli işler yaptı. 1 asist yapan, 1 golde de pozisyonu hazırlayan Emre, yüzde 82.5 pas isabetiyle oynadı. 2 kilit pasla da öne çıkan tecrübeli futbolcu, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazandı. Geçtiğimiz yıl ile 27 maçta 1 gol atan Emre, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

  1. 28.10.2019
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