39'luk delikanlı
Kaburgasındaki kırığa rağmen iki haftadır sahadaki yerini alan Fenerbahçe'nin 39'luk yıldızı Emre Belözoğlu, performansıyla büyülüyor. İlerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, Konyaspor karşısında sahada kaldığı 60 dakikada önemli işler yaptı.
Kaburgasındaki kırığa rağmen iki haftadır sahadaki yerini alan Fenerbahçe'nin 39'luk yıldızı Emre Belözoğlu, performansıyla büyülüyor. İlerleyen yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmayan kaptan, Konyaspor karşısında sahada kaldığı 60 dakikada önemli işler yaptı. 1 asist yapan, 1 golde de pozisyonu hazırlayan Emre, yüzde 82.5 pas isabetiyle oynadı. 2 kilit pasla da öne çıkan tecrübeli futbolcu, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazandı. Geçtiğimiz yıl Başakşehir ile 27 maçta 1 gol atan Emre, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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