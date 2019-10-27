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27 Ekim 2019, Pazar
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Uzaklardan avladı

Uzaklardan avladı

'nin sahasında 'u 5-1 yendiği mücadelede sarı-lacivertli oyuncular ceza sahası dışından müthiş şutlar attı.

'nin sahasında 'u 5-1 yendiği mücadelede sarı-lacivertli oyuncular ceza sahası dışından müthiş şutlar attı. Kanarya'da sadece Zanka'nın golü ceza alanı içerisindeydi. Garry Rodrigues, , Luis Gustavo ve Vedat Muriç ceza sahası dışından Konyaspor kalecisi Ertuğrul'u avlamayı başardılar.
  1. 27.10.2019
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