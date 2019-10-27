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27 Ekim 2019, Pazar
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Mesaj çok net

Mesaj çok net

“Eksikler tamamlanınca, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Bu mesaj doğru algılanınca daha güçlü destekleneceğiz”

, karşılaşma sonrası oldukça keyifliydi. Farklı galibiyeti yorumlayan sarılacivertli çalıştırıcı, gelecek için olumlu sinyaller verdiklerini söyledi. Ersun Yanal şöyle konuştu: "Kanat eksikleri tamamlanınca, ne kadar hızlı oynayabileceğimizin ileriye doğru mesajını taraftarlarımıza verdik. Bu mesajın taraftarlarımız tarafından doğru algılanıp, bizi daha güçlü destekleyeceği günler başlayacak. Taraftarımızla, camiamızla, yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum."

YANAL İÇİN TEMPO TUTTULAR
Farklı skor tribünleri iyice coşturdu. Mücadelenin sonlarına girilirken, taraftarlar Ersun Yanal için tempo tutup tezahürat yaptılar. Sarı-lacivertli teknik adam da bu ilgiye karşılıksız kalmadı. Dönerek tribünlere alkışla teşekkür etti.

'HAKEM SERTLİĞE İZİN VERDİ'
'nın hocası ise hakeme yüklendi. Aykut Kocaman "Maçın genç hakemi, Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa maçın başında müsaade etti ve bu da baskının artmasına izin verdi" ifadelerini kullandı.
  1. 27.10.2019
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