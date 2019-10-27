Mesaj çok net
“Eksikler tamamlanınca, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Bu mesaj doğru algılanınca daha güçlü destekleneceğiz”
YANAL İÇİN TEMPO TUTTULAR
Farklı skor tribünleri iyice coşturdu. Mücadelenin sonlarına girilirken, taraftarlar Ersun Yanal için tempo tutup tezahürat yaptılar. Sarı-lacivertli teknik adam da bu ilgiye karşılıksız kalmadı. Dönerek tribünlere alkışla teşekkür etti.
'HAKEM SERTLİĞE İZİN VERDİ'
Konya'nın hocası Aykut Kocaman ise hakeme yüklendi. Aykut Kocaman "Maçın genç hakemi, Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa maçın başında müsaade etti ve bu da baskının artmasına izin verdi" ifadelerini kullandı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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