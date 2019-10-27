Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'ten ilginç bir paylaşım geldi. Beşiktaş ile Galatasaray dev derbi maçında 3 puan için kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak kazanmak için sahaya çıktığı mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Derbi maçı bittikten sonra bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta attığı golün videosunu paylaştı. Video Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.