Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım!
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, derbi maçından hemen sonra sosyal medya hesabından Konyaspor'a attığı golü paylaştı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'ten ilginç bir paylaşım geldi. Beşiktaş ile Galatasaray dev derbi maçında 3 puan için kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak kazanmak için sahaya çıktığı mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Derbi maçı bittikten sonra bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta attığı golün videosunu paylaştı. Video Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 21:49
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.