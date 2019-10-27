Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

'ten - maçı sonrası paylaşım!

Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

ile 'in 9. haftasında Vodafone Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. 'nin yıldız futbolcusu , derbi maçından hemen sonra hesabından 'a attığı golü paylaştı.

'nin yıldız futbolcusu 'ten ilginç bir paylaşım geldi. ile dev derbi maçında 3 puan için kozlarını paylaştı. Her iki takımın da mutlak kazanmak için sahaya çıktığı mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Derbi maçı bittikten sonra bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues hesabından Fenerbahçe'nin 'u 5-1 yendiği maçta attığı golün videosunu paylaştı. Video Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 21:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Garry Rodrigues'ten Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN