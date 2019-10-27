Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe BEKO | CANLI
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Emin Moğulkoç'nun yönettiği karşılaşma oynanıyor.
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
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KARŞILAŞMADA 1. PERİYOT OYNANIYOR | G.SARAY - F.BAHÇE: 8-12
Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak maç, heyecanla bekleniyor. Galatasaray'ın sahasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maça iki takım da kazanmak için çıkacak. Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'nın ardından averajla 2. durumda. İşte dev maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili merak edilenler.
FENERBAHÇE BEKO'NUN MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Liginde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar oynadığı maçlarda 4'te 4 yaparak averajla Pınar Karşıyakanın ardından 2. sırada bulunuyor.
Galatasaray Doğa Sigorta, ligde yedinci sırada bulunurken; Fenerbahçe Beko 4 maçta aldığı 4 ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray Doğa Sigorta, ligde oynadığı son mücadelede Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'a konuk oldu ve rakibini 67-68'lik skor ile mağlup etti. Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Aaron Harrison en skorer isim olurken ona 11 sayı ile Tai Webster eşlik etti.
FENERBAHÇE SON MAÇINI 14 SAYI FARKLA KAZANDI
Ligde oynadığı son mücadelede Bahçeşehir Üniversitesi ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, sahadan 74-60'lık galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe'de 13 sayı üreten Jeffrey Lauvergne takımı adına en skorer isim olurken ona 12 sayı ile Berkay Candan ve 10 sayı ile Konstantinos Sloukas eşlik etti.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 15:25
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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