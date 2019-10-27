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27 Ekim 2019, Pazar
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Ferdi 19’da kızardı

Ferdi 19’da kızardı

 U19 takımı, 'nin 8. haftasında 'a konuk oldu.

U19 takımı, 'nin 8. haftasında 'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazanırken, goller 24. dakikada Eyüp Akçan ile 63'te Emre Nasuh'tan geldi. A takımda forma giyen Ferdi Kadıoğlu bu maçta oynarken gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  1. 27.10.2019
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