Fenerbahçe'de Sambacı işbasında

Girdiği ikili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük sağlayan 32 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı, başarılı futbolunu bir de golle taçlandırdı. Rakip hücumlarının 6'sını kesen Gustavo, yüzde 90 pas isabetiyle maçı tamamladı. 60 dakika sahada kalan Emre da güne damga vuranlardandı. Kaburgasında kırık olan kaptan, Rodrigues'in füzesinde asist yaparken, Ozan'ın golünde de pozisyonu başlatan isimdi.



TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Üker Stadı'nın tamamına yakını doldu. Bir grup Konyaspor taraftarı da misafir tribünden takımlarına destekledi. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmadan önce eski hocaları Aykut Kocaman'a çiçek verdi.



ALLAHYAR'A TAKİP

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcularını takip ettirdiği eski idari menajer Onur Başar, İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'i izledi. İranlı forvet, Bursaspor'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Başar, Allahyar'la ilgili bol bol not tuttu.