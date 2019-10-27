Fenerbahçe'de Sambacı işbasında
Kadıköy'de dün akşam Konyaspor'a şans tanımayan Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerin başında Luiz Gustavo geliyordu. 90 dakika sahada kalan Sambacı, defansa katkısıyla tam puan aldı.
Girdiği ikili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük sağlayan 32 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı, başarılı futbolunu bir de golle taçlandırdı. Rakip hücumlarının 6'sını kesen Gustavo, yüzde 90 pas isabetiyle maçı tamamladı. 60 dakika sahada kalan Emre da güne damga vuranlardandı. Kaburgasında kırık olan kaptan, Rodrigues'in füzesinde asist yaparken, Ozan'ın golünde de pozisyonu başlatan isimdi.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Üker Stadı'nın tamamına yakını doldu. Bir grup Konyaspor taraftarı da misafir tribünden takımlarına destekledi. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmadan önce eski hocaları Aykut Kocaman'a çiçek verdi.
ALLAHYAR'A TAKİP
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcularını takip ettirdiği eski idari menajer Onur Başar, İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'i izledi. İranlı forvet, Bursaspor'a İstanbul'da 2-1 yenildikleri maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Başar, Allahyar'la ilgili bol bol not tuttu.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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