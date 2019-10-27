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27 Ekim 2019, Pazar
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'de Sambacı işbasında

Fenerbahçe'de Sambacı işbasında

'de dün akşam 'a şans tanımayan 'de öne çıkan isimlerin başında Luiz Gustavo geliyordu. 90 dakika sahada kalan Sambacı, defansa katkısıyla tam puan aldı.

Girdiği ikili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük sağlayan 32 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı, başarılı futbolunu bir de golle taçlandırdı. Rakip hücumlarının 6'sını kesen Gustavo, yüzde 90 pas isabetiyle maçı tamamladı. 60 dakika sahada kalan Emre da güne damga vuranlardandı. Kaburgasında kırık olan kaptan, Rodrigues'in füzesinde asist yaparken, Ozan'ın golünde de pozisyonu başlatan isimdi.

TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Üker Stadı'nın tamamına yakını doldu. Bir grup Konyaspor taraftarı da misafir tribünden takımlarına destekledi. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmadan önce eski hocaları 'a çiçek verdi.

ALLAHYAR'A TAKİP
'nin kiralık gönderdiği futbolcularını takip ettirdiği eski idari menajer Onur Başar, İstanbulspor'da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'i izledi. İranlı forvet, 'a 'da 2-1 yenildikleri maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Başar, Allahyar'la ilgili bol bol not tuttu.

  1. 27.10.2019
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