Yassine Benzia yine kadro dışı
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve bu sene Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Yassine Benzia, Kızılyıldız maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı kaldı, OFI maçının kadrosuna da alınmadı.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Benzia, Olympiakos'ta hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Damien Comolli'nin transfer edilirken, "Alabileceğimizi hayal bile edemezdik" dediği Cezayirli oyuncu, Kızılyıldız maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kadro dışı kaldı. OFI maçının kadrosuna alınmadı.
- 26.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Yassine Benzia yine kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.