Yassine Benzia yine kadro dışı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Yassine Benzia yine kadro dışı

yine

Yassine Benzia yine kadro dışı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giyen ve bu sene Yunanistan ekibi 'a transfer olan , Kızılyıldız maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kaldı, OFI maçının kadrosuna da alınmadı.

ile yolları ayrılan Benzia, 'ta hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Damien Comolli'nin transfer edilirken, "Alabileceğimizi hayal bile edemezdik" dediği Cezayirli oyuncu, Kızılyıldız maçında gördüğü kırmızı kartın ardından kaldı. OFI maçının kadrosuna alınmadı.

  1. 26.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yassine Benzia yine kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN