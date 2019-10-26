Seriye bağla

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle iki maçlık 3 puan hasretine son veren Kanarya, Konyaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybetmişti.

SERKAN KIRINTILI CEZALI

İttifak Holding Konyaspor'da ise hedef en az 1 puan. Geçen hafta evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'den puan alarak kaybını telafi etmek istiyor. Sarılacivertli takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İç Anadolu ekibinde kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı forma giyemeyecek. Kalede Ertuğrul Taşkıran olacak. Fenerbahçe'de de Max Kruse ile Nabil Dirar kadroda yer almıyor.

36 KEZ KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile ligde 36 kez karşılaştı. Galibiyet sayısında 29-4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Taraflar sadece 3 kez berabere kaldı

97 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Fenerbahçe, 36 maçta Konyaspor filelerine 97 gol gönderdi. Hiçbir karşılaşmada kalesini kapatamayan yeşil-beyazlılar ise güçlü rakibine toplam 40 gol attı.

KADIKÖY'DE 18 MAÇ

Kadıköy'de oynanan 18 maçın 16'sını F.Bahçe kazandı. İstanbul'daki tek galibiyetini 3 sezon önce 3-2'lik skorla alan Konya, geçen sezon da 1-1'lik skorla puan kaptı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp, kampa girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve gol provaları yapıldığı bildirildi. Max Kruse ve Nabil Dirar dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. İki oyuncu ise tedavi+özel programlarını uyguladı.

JAILSON ARTIK KULÜBEDE

Sezon başında sakatlıklar nedeniyle stopere monte edilen Jailson, üst üste yaptığı bireysel hatalar sonucu formasını Serdar Aziz'e kaptırdı. Brezilyalı oyuncu, bu akşam da yedek kulübesinde oturacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Jailson'u bundan sonra ihtiyaç olması halinde orta sahada kullanması bekleniyor.

DENİZ HAZIR KITA

Sarı-lacivertli takımın son 3 maçına yedek başlayan ve 102 dakika sahada kalan Deniz Türüç, bugün forma bekliyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Ersun Yanal'la görüşüp daha fazla süre ve sorumluluk alma isteğini ilettiği kaydedildi.