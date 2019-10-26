"Mesut Özil daha iyisine layık"
Skysports yazarı Rhys Daly, Fenerbahçe'nin yoğun çaba sarf ettiği Mesut Özil transferiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın Özil için doğru adres olmadığını söyleyen Daly, yıldız orta sahanın daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
Skysports yazarı Rhys Daly, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi. Daly, Fenerbahçe'nin Özil için doğru adres olmadığını söyledi. "Saygısızlık etmek istemem fakat o daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu" yorumu yaptı. Daly köşe yazısını, "Muhtemelen Mesut Özil'in maaşı kulüp için büyük bir sorun teşkil ediyor ve Unai Emery'e onu oynatmaması söylenmiş olabilir. Maaşı bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu nasıl elden çıkarabilirsiniz?" diyerek tamamladı.
AYRILMAZSA 'İNDİRİM YAP' DENİLECEK
Öte yandan Arsenal'in kadroda yer alamayan Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı kabul etmemesi durumunda maaşında indirim yapmayı teklif edeceği öne sürüldü. The Sun'da yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın Topçular'ın bu teklifine olumsuz yaklaşacağı eklendi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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