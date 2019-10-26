"Mesut Özil daha iyisine layık"

Skysports yazarı Rhys Daly, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi. Daly, Fenerbahçe'nin Özil için doğru adres olmadığını söyledi. "Saygısızlık etmek istemem fakat o daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu" yorumu yaptı. Daly köşe yazısını, "Muhtemelen Mesut Özil'in maaşı kulüp için büyük bir sorun teşkil ediyor ve Unai Emery'e onu oynatmaması söylenmiş olabilir. Maaşı bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu nasıl elden çıkarabilirsiniz?" diyerek tamamladı.

AYRILMAZSA 'İNDİRİM YAP' DENİLECEK

Öte yandan Arsenal'in kadroda yer alamayan Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı kabul etmemesi durumunda maaşında indirim yapmayı teklif edeceği öne sürüldü. The Sun'da yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın Topçular'ın bu teklifine olumsuz yaklaşacağı eklendi.