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26 Ekim 2019, Cumartesi
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" daha iyisine layık"

"Mesut Özil daha iyisine layık"

Skysports yazarı , 'nin yoğun çaba sarf ettiği transferiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın Özil için doğru adres olmadığını söyleyen Daly, yıldız orta sahanın daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Skysports yazarı , 'in 'ye olma ihtimalini değerlendirdi. Daly, Fenerbahçe'nin Özil için doğru adres olmadığını söyledi. "Saygısızlık etmek istemem fakat o daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu" yorumu yaptı. Daly köşe yazısını, "Muhtemelen Mesut Özil'in maaşı kulüp için büyük bir sorun teşkil ediyor ve Unai Emery'e onu oynatmaması söylenmiş olabilir. Maaşı bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu nasıl elden çıkarabilirsiniz?" diyerek tamamladı.

AYRILMAZSA 'İNDİRİM YAP' DENİLECEK

Öte yandan 'in kadroda yer alamayan Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı kabul etmemesi durumunda maaşında indirim yapmayı teklif edeceği öne sürüldü. The Sun'da yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın Topçular'ın bu teklifine olumsuz yaklaşacağı eklendi.

  1. 26.10.2019
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