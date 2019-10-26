Max Kruse şoku

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Alman yıldızı Max Kruse'den geldi. Kasığındaki ağrıları devam eden 31 yaşındaki futbolcu, İttifak Mobilya Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanında da takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki oyuncu dünkü antrenmanda ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Sağlık kurulunun, Max Kruse'nin tedavisine başladığı ifade edildi. Kruse'nin sahalara dönüşünün 1 ayı bulabileceği iddia edildi.

FARKLI YERDEN!

Kruse'nin kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu ileri sürüldü. Alman futbolcunun bir süredir devam eden kasık sakatlığından sonra bu kez kasığının başka bir bölgesinden sakatlandığı belirtildi. Kruse 7 maçta 4 asist yaptı.