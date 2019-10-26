Max Kruse şoku
Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda kasığındaki ağrılar nükseden Alman yıldız, kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli ismin dönüşünün 1 ayı bulabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Alman yıldızı Max Kruse'den geldi. Kasığındaki ağrıları devam eden 31 yaşındaki futbolcu, İttifak Mobilya Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanında da takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki oyuncu dünkü antrenmanda ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkarıldı. Sağlık kurulunun, Max Kruse'nin tedavisine başladığı ifade edildi. Kruse'nin sahalara dönüşünün 1 ayı bulabileceği iddia edildi.
FARKLI YERDEN!
Kruse'nin kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu ileri sürüldü. Alman futbolcunun bir süredir devam eden kasık sakatlığından sonra bu kez kasığının başka bir bölgesinden sakatlandığı belirtildi. Kruse 7 maçta 4 asist yaptı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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