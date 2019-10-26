‘Maşallah’ deyin!

Fenerbahçe'nin savunmadaki liderlerinden Serdar Aziz, Denizlispor maçından sonra taraftarların attığı yorumları kulübün Youtube kanalına değerlendirdi. "Duvar", "Serdar Aziz hava yolları" ve "Sergio Ramos" benzetmelerine teşekkür eden tecrübeli stoper, "Taraftarımıza bana olan güvenleri için teşekkür ediyorum. Zaten her zaman, sakatken bile bana destek oldular. Bunu hissedince de saha içi performansı ortaya konuyor. Maşallah demeyi unutmayalım, ondan sonra başımıza iş alıyoruz" diye konuştu. Karakteri icabı mücadeleden hiç kaçmadığını belirten Serdar, "Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Kötü oynayabilirim ama mücadelemden hiçbir zaman taviz vermem. Zanka'nın da maşallahı var. Umarım daha iyi oluruz. Bu sezon elimizden geleni yapacağız ve inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

PASTA SÜRPRİZİ

İdari menajer Volkan Ballı ile teknik direktör Ersun Yanal, röportaj sırasında Serdar Aziz'e doğum günü sürprizi yaptı. Önceki gün 29 yaşına giren tecrübeli stoper için getirilen pasta kesildi. Serdar, "İyi ki doğdun Serdar" diyen Yanal ve Ballı'ya teşekkür etti.