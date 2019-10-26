‘Maşallah’ deyin!
Youtube kanalında taraftar yorumlarını değerlendiren, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, "Maşallah deyin, sonra başımıza iş alıyoruz" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin savunmadaki liderlerinden Serdar Aziz, Denizlispor maçından sonra taraftarların attığı yorumları kulübün Youtube kanalına değerlendirdi. "Duvar", "Serdar Aziz hava yolları" ve "Sergio Ramos" benzetmelerine teşekkür eden tecrübeli stoper, "Taraftarımıza bana olan güvenleri için teşekkür ediyorum. Zaten her zaman, sakatken bile bana destek oldular. Bunu hissedince de saha içi performansı ortaya konuyor. Maşallah demeyi unutmayalım, ondan sonra başımıza iş alıyoruz" diye konuştu. Karakteri icabı mücadeleden hiç kaçmadığını belirten Serdar, "Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Kötü oynayabilirim ama mücadelemden hiçbir zaman taviz vermem. Zanka'nın da maşallahı var. Umarım daha iyi oluruz. Bu sezon elimizden geleni yapacağız ve inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
PASTA SÜRPRİZİ
İdari menajer Volkan Ballı ile teknik direktör Ersun Yanal, röportaj sırasında Serdar Aziz'e doğum günü sürprizi yaptı. Önceki gün 29 yaşına giren tecrübeli stoper için getirilen pasta kesildi. Serdar, "İyi ki doğdun Serdar" diyen Yanal ve Ballı'ya teşekkür etti.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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