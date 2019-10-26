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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Linkedin ilanına binlerce aday

Linkedin ilanına binlerce aday

'de sportif direktör Daniel tarafından Linkedin'e verilen "alt yapının başına teknik direktör aranıyor" ilanına dünyanın pek çok yerinden binlerce başvuru geldi.

Sportif direktör 'nin internetin sarı sayfaları Linkedin'e verdiği "alt yapının başına teknik direktör aranıyor" ilanına dünyanın pek çok yerinden binlerce başvuru geldi. Başvuruların değerlendirilip, adayların herhangi bir teste tabii tutulup, bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

  1. 26.10.2019
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