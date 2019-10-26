Linkedin ilanına binlerce aday
Fenerbahçe'de sportif direktör Daniel Comolli tarafından Linkedin'e verilen "alt yapının başına teknik direktör aranıyor" ilanına dünyanın pek çok yerinden binlerce başvuru geldi.
Sportif direktör Comolli'nin internetin sarı sayfaları Linkedin'e verdiği "alt yapının başına teknik direktör aranıyor" ilanına dünyanın pek çok yerinden binlerce başvuru geldi. Başvuruların değerlendirilip, adayların herhangi bir teste tabii tutulup, bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Linkedin ilanına binlerce aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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