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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Harun’da

Harun’da akciğer enfeksiyonu

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiğini 2-3 hafta dinleneceği açıkladı.

'nin ikinci kalecisi 'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçiren tecrübeli file bekçisinin tedavi altına alındığı ve birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Bursaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki Harun, bu sezon kaleyi Altay Bayındır'a kaptırmıştı.

AHMET'E KALDI!

Üç hafta forma giyemeyeceği öğrenilen Harun'un yokluğunda Altay'ın yedeği olarak kulübede Ahmet Oytun Özdoğan'ın oturması bekleniyor. 21 yaşındaki Ahmet, U19 Elit A Ligi'nde bu se zon 7 maçta oynadı. 1 kez U17 Milli Takımı'nda yer aldı.

  1. 26.10.2019
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