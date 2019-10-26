Harun’da akciğer enfeksiyonu
Fenerbahçe'de Harun Tekin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiğini 2-3 hafta dinleneceği açıkladı.
Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu geçiren tecrübeli file bekçisinin tedavi altına alındığı ve birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Bursaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki Harun, bu sezon kaleyi Altay Bayındır'a kaptırmıştı.
AHMET'E KALDI!
Üç hafta forma giyemeyeceği öğrenilen Harun'un yokluğunda Altay'ın yedeği olarak kulübede Ahmet Oytun Özdoğan'ın oturması bekleniyor. 21 yaşındaki Ahmet, U19 Elit A Ligi'nde bu se zon 7 maçta oynadı. 1 kez U17 Milli Takımı'nda yer aldı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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