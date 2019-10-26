Fenerbahçe'de divan günü! Başkan Erdoğan...

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşanan gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bilgiler geldikçe sayfa güncellenecektir...

Programında bir değişiklik olmaması durumunda toplantıya katılması beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üyelik rozetini alacak. Başkan Erdoğan'ın saat 14.00'te toplantıda yer alması bekleniyor.

Vefa Küçük de açılış konuşmasında Başkan Erdoğan'ın da toplantıya katılacağını duyurdu.

ŞAMPİYON ÇAKIROĞLU'NDA TEŞEKKÜR KONUŞMASI...

Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç'un hazır bulunacağı toplantıda Başkan Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.