Fenerbahçe'de büyük gurur!
Fenerbahçe kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için açıklama yapıldı: Cumhurbaşkanımızın toplantıya teşrifleri beklenmektedir.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yüksek katılım oranı beklenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtildi. Kulüp üyeliğindeki 25'inci yılını dolduran Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu toplantısında rozet alacak.
ROZETİ ALİ KOÇ TAKDİM EDECEK
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir" denildi. Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta dile getiren ve vakit buldukça sarı-lacivertli takımın maçlarını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divan'a katılırsa rozetini başkan Ali Koç takdim edecek.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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