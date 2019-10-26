Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek.

Geçen hafta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Rodrigues, Tolga, Muriç

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

NOTLAR:

KADRODA HENÜZ NETLİK YOK



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'nin durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Geçen hafta forma giyemeyen bu iki isimden Kruse'nin durumu, son antrenmanda belli olacak. Hafta boyu takımla çalışmayan Alman futbolcunun forma giyme şansı az gözüküyor.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat edilen Nabil Dirar ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Faslı futbolcu, Konya temsilcisi karşısında kadroda olmayacak

İKİ TAKIM 37. KEZ KARŞILAŞACAK



Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı.

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın 16'sını kazanırken (1B 1M), son üç maçın ikisinde puan kaybetti.

Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi toplam dört kez mağlup ederken, bu maçların son ikisinde takımın başında Aykut Kocaman vardı.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı (40) ve en fazla gol yediği (97) rakibi Fenerbahçe.

Evinde oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 1993'ten bu yana art arda iki iç saha maçından puansız ayrılmadı.

Deplasmandaki son yedi lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (3G 3B), önceki 11 dış saha maçında bir galibiyet alabilmişti (6B 4M).

Bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin (7) ardından en az gol yiyen üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe & Konyaspor (8; Galatasaray ile birlikte).

Ligde bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan beş takımdan biri olan Konyaspor (7), aynı zamanda dış sahada en az gol yiyen ekip (3).

Ersun Yanal ve Aykut Kocaman, teknik direktör olarak Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Kocaman'ın Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu isim Yanal iken (9); Yanal'ın ligde Kocaman'dan (9) daha fazla mağlup ettiği sadece iki teknik direktör var (10; Hikmet Karaman & Rıza Çalımbay).

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı (4 gol, 4 galibiyet). Bu sezon Papiss Cisse ile birlikte, yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran iki isimden biri olan Muriqi (4 gol, 1 asist - 7 puan), sarı lacivertlilerin ligde topladığı puanların yarısına etki etti (7/14).

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda en fazla gol atan üç oyuncudan biri Konyasporlu Farouk Miya (3; Daniel Candeias ve Enzo Crivelli ile birlikte).