Fenerbahçe gibi oynayacağız

Fenerbahçe, bugünkü Konyaspor maçı öncesi sosyal medyadan birliktelik videosu yayınladı. 'Omuz Omuza Şampiyonluğa' etiketiyle Ersun Yanal'ın sesinden verilen mesajda "Fenerbahçe sonuçlardan çok daha farklı bir büyüklüğe sahip. F.Bahçe gibi olmak ve onun gibi sahada davranmak lazım. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. F.Bahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.