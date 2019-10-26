Fenerbahçe gibi oynayacağız
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, sosyal medyadan 'Omuz Omuza Şampiyonluğa' etiketiyle birliktelik videosu yayınladı.
Fenerbahçe, bugünkü Konyaspor maçı öncesi sosyal medyadan birliktelik videosu yayınladı. 'Omuz Omuza Şampiyonluğa' etiketiyle Ersun Yanal'ın sesinden verilen mesajda "Fenerbahçe sonuçlardan çok daha farklı bir büyüklüğe sahip. F.Bahçe gibi olmak ve onun gibi sahada davranmak lazım. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. F.Bahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
???? #OmuzOmuzaŞampiyonluğa pic.twitter.com/7fc6WFPk27— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2019
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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