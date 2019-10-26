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26 Ekim 2019, Cumartesi
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gibi oynayacağız

Fenerbahçe gibi oynayacağız

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan , sosyal medyadan 'Omuz Omuza Şampiyonluğa' etiketiyle birliktelik videosu yayınladı.

, bugünkü maçı öncesi sosyal medyadan birliktelik videosu yayınladı. 'Omuz Omuza Şampiyonluğa' etiketiyle Ersun Yanal'ın sesinden verilen mesajda "Fenerbahçe sonuçlardan çok daha farklı bir büyüklüğe sahip. F.Bahçe gibi olmak ve onun gibi sahada davranmak lazım. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. F.Bahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

  1. 26.10.2019
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