Cumhuriyet coşkusu
Sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 29 Ekim Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, 29 Ekim Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak. Saat 19.00'da start alacak yürüyüşe tüm Fenerbahçeli taraftarlar da Türk bayrakları ile birlikte davet edildi.
- 26.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Cumhuriyet coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.