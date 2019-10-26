Cumhuriyet coşkusu

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, 29 Ekim Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak. Saat 19.00'da start alacak yürüyüşe tüm Fenerbahçeli taraftarlar da Türk bayrakları ile birlikte davet edildi.