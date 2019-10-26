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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu

Sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam eden , Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak.

, sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılacak. Saat 19.00'da start alacak yürüyüşe tüm Fenerbahçeli taraftarlar da Türk bayrakları ile birlikte davet edildi.

  1. 26.10.2019
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