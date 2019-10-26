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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Bitirim ikili görevde

Bitirim ikili görevde

Süper Lig'in 9. haftasında 'u konuk edecek olan 'de gol için gözler yine ’te olacak. Kaptan Emre de atakları organize edecek.

'nin karşısına kalede Altay, geri dörtlüde Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, ön liberoda Luiz Gustavo ile Emre, önlerinde Rodrigues, Ozan, Tolga (Moses), forvette ise onbiri ile çıkması bekleniyor. Yanal, sakatlığı geçen Moses'i ilk onbire alıp almama konusunda son kararını bugün verecek. Tecrübeli çalıştırıcının sahadaki beyni yine Emre olacak. Kaptan hem atakları yönlendirecek hem de gol+asist üretmeye çalışacak. İlk 8 haftada 4 kez fileleri havalandıran Vedat Muriç yine en büyük gol silahı olacak. Avrupa kulüplerinin takibinde olan Kosovalı forveti yine birçok scoutun izleyeceği öğrenildi.

BİR SENE DAHA MI?

Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen ve, "Bu sezon şampiyon olup, noktayı koymak istiyorum" diyen 'nun 1 sene daha oynama ihtimali belirdi. 39 yaşındaki yıldızın, şampiyonluk hedefine ulaşmaları halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip tarihe geçmek istediği ifade edildi.

  1. 26.10.2019
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