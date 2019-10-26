Bitirim ikili görevde
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de gol için gözler yine Vedat Muriç’te olacak. Kaptan Emre de atakları organize edecek.
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısına kalede Altay, geri dörtlüde Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, ön liberoda Luiz Gustavo ile Emre, önlerinde Rodrigues, Ozan, Tolga (Moses), forvette ise Vedat Muriç onbiri ile çıkması bekleniyor. Yanal, sakatlığı geçen Moses'i ilk onbire alıp almama konusunda son kararını bugün verecek. Tecrübeli çalıştırıcının sahadaki beyni yine Emre olacak. Kaptan hem atakları yönlendirecek hem de gol+asist üretmeye çalışacak. İlk 8 haftada 4 kez fileleri havalandıran Vedat Muriç yine en büyük gol silahı olacak. Avrupa kulüplerinin takibinde olan Kosovalı forveti yine birçok scoutun izleyeceği öğrenildi.
BİR SENE DAHA MI?
Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen ve, "Bu sezon şampiyon olup, noktayı koymak istiyorum" diyen Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha oynama ihtimali belirdi. 39 yaşındaki yıldızın, şampiyonluk hedefine ulaşmaları halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip tarihe geçmek istediği ifade edildi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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