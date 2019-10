Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Divan Kuruluna kongre üyeliğinde 25. yılını dolduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir."

"Takım tutmak bir gönül işidir. İnsanın asla yapamayacağı bir şey takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü."

BAŞKAN ERDOĞAN: GÖNÜL FERMAN DİNLEMİYOR

"Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam, benim futbolculuk hayatıma değil, okul hayatıma devam etmemi istedi. Hizmet konusunda tüm kulüplerimize aynı yakınlıkta olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor."

"Türkiye'de en çok üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. Yüksek Divan Kurulu'nun üylerinden biri olmak benim için ayrı bir mutluluk."

"Yüksek Divan Kurulu'nun bundan sonraki çalışmalarına, biz de desteğimizi vereceğiz. Spor bizim ecdadımızın bir parçasıydı. Okçuluktan, atçılığa, güreşe... Dolayısıyla kültürel geleneklerimizden dolayı sporda çok daha başarılı olmalıyız."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK SPORCU GELİŞTİRME FAALİYETLERİ SON 17 YILDA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR"

"Genel olarak sporda arzu ettiğimiz ve daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Organizasyonlardan bir iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız. Peki eksik olan ne? İki önemli eksiğimiz var. Altyapı ve sporcu yetiştirme... Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sporcu geliştirme faaliyetleri son 17 yılda en yüksek seviyeye ulaşmıştır."

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

"Şu ana kadar 16 büyük stadyum yaptık. Bir bu kadarının inşaatı ve planlamaları da devam ediyor. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan, 37 modern stadyum kazandıracağız. Dereağzı topraktı, buralar unutulacak gibi değildi, buradan yeşil sahalara geldik. Şimdi stadları beğenme tartışmasına girdik, dünya çapı stadyumlara sahibiz. Stadyumlarımızın yanında artık başarılara da odaklanmalıyız. Fenerbahçe'mizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle... 1. Lig'de, 2. Lig'de bile stadyumlar öyle. Eskişehirspor'un durumuna bakın, ne noktaya geldiler ama stadyumları var."

"Fenerbahçe'nin basketboldaki başarısı yadsınamaz. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüzmede de büyük başarıları var. Bunları geliştirmemiz lazım. Madalyalar takım sporlarından çok bireysel sporlarda. O zaman yüzmede daha çok başarılı olmalıyız. Ancak basketbolda gelen başarıda da ses daha çok çıkıyor."

"Sporda kolektif anlayış çok önemli. Futbolda da böyle, basketbolda da böyle... Siyasette de böyle. Bireysellik başarıya götürmez."

"Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Fenerbahçe, bu ülkenin istikbaline hizmet etmek için kurulmuş bir kulüptür."

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük:

"12 Cumhurbaşkanımızdan 2'si takım tutmuyordu. Geriye kalan 10 Cumhurbaşkanından başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, sonra da şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. 2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, 21 senedir çözemediğim sıkıntı var, bunu çözmek istiyorum. 1998'de bir kongre oldu ve Aziz Yıldırım rakibimdi, 1 farkla kazandı. 1500 üye 1 oya sahip çıktı, Aziz Yıldırım'a tepki ve katkı verdiler. O oyu bulamıyorum, belki sizindir. Merak ettim. İyi ki ben kazanmamışım diyorum. Aziz Yıldırım'ın kulübe çok büyük katkıları oldu."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik.

"KENAN EVREN LİSESİ'NİN DEVRİ TAMAMLANMIŞTIR"

"Müjdeyi verelim. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın başlattığı ve devam eden sürecin sonuna geldik. Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir."

ÇAKIROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI...

Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç'un hazır bulunacağı toplantıda Başkan Erdoğan için hazırlanan özel klip yayınlandı. Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konular da ele alındı.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.