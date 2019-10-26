Başkan Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı | CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

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Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük:

12 Cumhurbaşkanımızdan 2'si takım tutmuyordu. Geriye kalan 10 Cumhurbaşkanından başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, sonra da şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. 2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var.

ÇAKIROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI...

Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç'un hazır bulunacağı toplantıda Başkan Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.