Fenerbahçe'de divan günü! Başkan Erdoğan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Başkan Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı | CANLI

Başkan Erdoğan Divan Kurulu'na katıldı | CANLI

Başkan Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı | CANLI

'ndeki Toplantısı saat 12.30 itibarıyla başladı... Başkan üyelik rozetini almak üzere, Divan Kurulu'na katıldı. Toplantıda yaşanan gelişmeleri fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Başkan Erdoğan, Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük:

12 Cumhurbaşkanımızdan 2'si takım tutmuyordu. Geriye kalan 10 Cumhurbaşkanından başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, sonra da şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere 6'sı Fenerbahçeli. Bu bizim için iftihardır. 2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük emekler vermiş Aziz Yıldırım da kumpas sonucu cezaevine atılmıştır. Biz eziyet çeken bir kulübüz. Ama değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var.

ÇAKIROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI...

Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç'un hazır bulunacağı toplantıda Başkan Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.

  1. 26.10.2019
  2. Güncelleme: 26.10.2019 14:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN