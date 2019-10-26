Ali Koç'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a flaş davet!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçını izlemek üzere Ülker Stadı'na davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Saat 14.00 itibarıyla toplantıya katılan Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.
Daha sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kululu Başkanı Vefa Küçük konuşma yaptı.
Vefa Küçük'ün ardından kürsüye Ali Koç çıktı. Konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına davet etti.
İşte Ali Koç'un açıklamaları:
Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.
- 26.10.2019
- Güncelleme: 26.10.2019 15:15
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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