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26 Ekim 2019, Cumartesi
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'tan Başkan 'a flaş davet!

Ali Koç'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a flaş davet!

Başkanı , 'na katılan Başkan 'ı bu akşam oynanacak İttifak Holding maçını izlemek üzere Ülker Stadı'na davet etti.

Başkan 'na katıldı. Saat 14.00 itibarıyla toplantıya katılan Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Daha sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kululu Başkanı Vefa Küçük konuşma yaptı.

Vefa Küçük'ün ardından kürsüye çıktı. Konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding maçına davet etti.

Ali Koç'tan Başkan Erdoğan'a flaş davet

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

  1. 26.10.2019
  2. Güncelleme: 26.10.2019 15:15
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