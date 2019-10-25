Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beko, 'nin 4. maçında Olimpia Milan'a konuk oluyor. TSİ 21.45'te başlayacak ve 'da oynanacak karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beko, 'nin 4. haftasında deplasmanda ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 2019-20 sezonuna kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla ve Kızılyıldız'a mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, son maçında ise sahasında 'nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı.

AVRUPA'DA 513. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 512 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 310 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Milan takımları 15. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 14 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 11 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN