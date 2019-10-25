Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk oluyor. TSİ 21.45'te başlayacak ve Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Olimpia Milano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 2019-20 sezonuna kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız'a mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, son maçında ise sahasında İspanya'nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı.
AVRUPA'DA 513. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 512 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 310 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe ile AX Armani Exchange Milan takımları 15. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 14 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 11 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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