Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun
Arsenal'de Mesut Özil ile teknik patron Unai Emery arasındaki soğukluk devam ediyor. Daily Mirror, yıldız oyuncunun idmanda İspanyol hoca ile ayak üstü tartışırken çekilen bir videoyu yayınladı. İkilinin karşılıklı atıştığı görüldü.
Arsenal'de Mesut Özil ile teknik patron Unai Emery arasındaki soğukluk devam ediyor. Daily Mirror, yıldız oyuncunun idmanda İspanyol hoca ile ayak üstü tartışırken çekilen bir videoyu yayınladı. İkilinin karşılıklı atıştığı görüldü. Emery, performansını beğenmediği Özil'e bu sezon sadece 2 maçta şans verdi. Mesut'un idman sonrası twitter'da "Beni güldürüyorsun" mesajıyla paylaştığı fotoğrafın, Emery'ye gönderme olduğu ileri sürüldü. The Sun, Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazmıştı.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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