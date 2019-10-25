Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun

'den hocasına: Beni güldürüyorsun

Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun

'de ile teknik patron arasındaki soğukluk devam ediyor. , yıldız oyuncunun idmanda İspanyol hoca ile ayak üstü tartışırken çekilen bir videoyu yayınladı. İkilinin karşılıklı atıştığı görüldü.

'de ile teknik patron arasındaki soğukluk devam ediyor. , yıldız oyuncunun idmanda İspanyol hoca ile ayak üstü tartışırken çekilen bir videoyu yayınladı. İkilinin karşılıklı atıştığı görüldü. Emery, performansını beğenmediği Özil'e bu sezon sadece 2 maçta şans verdi. Mesut'un idman sonrası twitter'da "Beni güldürüyorsun" mesajıyla paylaştığı fotoğrafın, Emery'ye gönderme olduğu ileri sürüldü. , Özil'in devre arasında 'ye gidebileceğini yazmıştı.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN