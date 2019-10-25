Mesut Özil'den hocasına: Beni güldürüyorsun

Arsenal'de Mesut Özil ile teknik patron Unai Emery arasındaki soğukluk devam ediyor. Daily Mirror, yıldız oyuncunun idmanda İspanyol hoca ile ayak üstü tartışırken çekilen bir videoyu yayınladı. İkilinin karşılıklı atıştığı görüldü. Emery, performansını beğenmediği Özil'e bu sezon sadece 2 maçta şans verdi. Mesut'un idman sonrası twitter'da "Beni güldürüyorsun" mesajıyla paylaştığı fotoğrafın, Emery'ye gönderme olduğu ileri sürüldü. The Sun, Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazmıştı.