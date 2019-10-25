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25 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye 39 ‘yıldız’ adayı

Fenerbahçe'ye 39 ‘yıldız’ adayı

, yaz dönemini kapattı. - arasındaki tescil döneminde toplam 39 transfer gerçekleştirildi.

, yaz dönemini kapattı. - arasındaki tescil döneminde toplam 39 transfer gerçekleştirildi. Son gelenler şöyle: Aziz Çakırlı (Sol kanat), Atacan Büyükeke (Sağ kanat), Enes Şanlı, Uğurhan Bingöl (Orta sa ha), Eren Bayraktar, Osman Arslantaş (Forvet), Eşref Özcan, Taha Kurt (Sağ bek), Hüsnü Can, Kerem Yandal, Mehmet Efe (Kaleci).

  1. 25.10.2019
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