Fenerbahçe'ye 39 ‘yıldız’ adayı
Fenerbahçe Futbol Akademi Oyuncu İzleme Birimi, yaz transfer dönemini kapattı. 16 Eylül - 11 Ekim arasındaki tescil döneminde toplam 39 transfer gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Futbol Akademi Oyuncu İzleme Birimi, yaz transfer dönemini kapattı. 16 Eylül - 11 Ekim arasındaki tescil döneminde toplam 39 transfer gerçekleştirildi. Son gelenler şöyle: Aziz Çakırlı (Sol kanat), Atacan Büyükeke (Sağ kanat), Enes Şanlı, Uğurhan Bingöl (Orta sa ha), Eren Bayraktar, Osman Arslantaş (Forvet), Eşref Özcan, Taha Kurt (Sağ bek), Hüsnü Can, Kerem Yandal, Mehmet Efe (Kaleci).
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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