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25 Ekim 2019, Cuma
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'ye 2. Kosovalı

Fenerbahçe'ye 2. Kosovalı

'un başkan seçilmesinin ardından genç oyunculara yönelen , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın son olarak takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

'nin antrenman tişörtüyle poz veren genç futbolcunun idmanlardaki performansına göre devre arasında A takıma alınabileceği belirtiliyor. Merkez orta saha ve ön libero olarak oynayan Azizi, 'de geçtiğimiz sezon 19 maça çıktı. Fatlind'in Vedat Muriç kadar yetenekli ve potansiyelli olduğu ifade edildi.

  1. 25.10.2019
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