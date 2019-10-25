Fenerbahçe'ye 2. Kosovalı

Fenerbahçe'nin antrenman tişörtüyle poz veren genç futbolcunun idmanlardaki performansına göre devre arasında A takıma alınabileceği belirtiliyor. Merkez orta saha ve ön libero olarak oynayan Azizi, Bursaspor U21'de geçtiğimiz sezon 19 maça çıktı. Fatlind'in Vedat Muriç kadar yetenekli ve potansiyelli olduğu ifade edildi.