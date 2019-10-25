Fenerbahçe'ye 2. Kosovalı
Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından genç oyunculara yönelen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın son olarak Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin antrenman tişörtüyle poz veren genç futbolcunun idmanlardaki performansına göre devre arasında A takıma alınabileceği belirtiliyor. Merkez orta saha ve ön libero olarak oynayan Azizi, Bursaspor U21'de geçtiğimiz sezon 19 maça çıktı. Fatlind'in Vedat Muriç kadar yetenekli ve potansiyelli olduğu ifade edildi.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Fenerbahçe'ye 2. Kosovalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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