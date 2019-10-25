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25 Ekim 2019, Cuma
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'nin taktiği belli oldu!

Fenerbahçe'nin Konyaspor taktiği belli oldu!

'de maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör , 'ın katı savunma anlayışını aşmak için plan hazırlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, oyunculardan topu kanatlara taşımalarını istediği öğrenildi. Ortalar da mümkün olduğunca son çizgiye inerek ve görerek yapılacak. Kenarlarda görev alması muhtemel Rodrigues, Moses ve Deniz Türüç'e Isla ve Hasan Ali de geriden destek verecek. Yanal, savunma hattına da artık bireysel hata istemediğini söyledi.

MOSES HARİÇ DENİZLİ 11'İ!
Kadro da şekillenmeye başladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyen Max Kruse'nin durumu yakından takip ediliyor. Alman yıldızın oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. 'ın geçen hafta kazanan onbiri büyük ölçüde koruması bekleniyor. Sadece 'in sağ kanada monte edilmesi gündemde. Koşulara başlayan Nabil Dirar içinse hedef olarak maçının belirlendiği gelen haberler arasında.

  1. 25.10.2019
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