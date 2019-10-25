Fenerbahçe'nin Konyaspor taktiği belli oldu!
Fenerbahçe'de Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın katı savunma anlayışını aşmak için plan hazırlıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının, oyunculardan topu kanatlara taşımalarını istediği öğrenildi. Ortalar da mümkün olduğunca son çizgiye inerek ve görerek yapılacak. Kenarlarda görev alması muhtemel Rodrigues, Moses ve Deniz Türüç'e Isla ve Hasan Ali de geriden destek verecek. Yanal, savunma hattına da artık bireysel hata istemediğini söyledi.
MOSES HARİÇ DENİZLİ 11'İ!
Kadro da şekillenmeye başladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyen Max Kruse'nin durumu yakından takip ediliyor. Alman yıldızın oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Ersun Yanal'ın geçen hafta kazanan onbiri büyük ölçüde koruması bekleniyor. Sadece Victor Moses'in sağ kanada monte edilmesi gündemde. Koşulara başlayan Nabil Dirar içinse hedef olarak Kayserispor maçının belirlendiği gelen haberler arasında.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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