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25 Ekim 2019, Cuma
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'de Advocaat hayranı çıktı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Advocaat hayranı çıktı

'nin düzenlediği B 'na katılan 'in kariyerinde en çok etkilendiği olduğu öğrenildi. 2016-17 sezonunda 'de görev yapan Hollandalı hocanın, oyuncularla iletişimi ve öğretici kişiliği ile Demirel'in takdirini kazandığı bildirildi.

'nin düzenlediği B 'na katılan 'in kariyerinde en çok etkilendiği olduğu öğrenildi. 2016-17 sezonunda 'de görev yapan Hollandalı hocanın, oyuncularla iletişimi ve öğretici kişiliği ile Demirel'in takdirini kazandığı bildirildi.

  1. 25.10.2019
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