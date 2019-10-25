Fenerbahçe'de sol bekte aday bolluğu
Hasan Ali'nin tek kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de aday sayısı her geçen gün artıyor. Çaykur Rizesporlu Melnjak ve Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ile ilgilenen sarılacivertli ekibin, scout ekibine birçok oyuncuyu da izlettiği ifade edildi. Resmi hamle için ocak ayı bekleniyor.
Hasan Ali'nin tek kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de aday sayısı her geçen gün artıyor. Çaykur Rizesporlu Melnjak ve Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ile ilgilenen sarılacivertli ekibin, scout ekibine birçok oyuncuyu da izlettiği ifade edildi. Resmi hamle için ocak ayı bekleniyor.
ÖĞRENCİLERE SPOR DESTEĞİ
Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, Çiftlikköy'de bulunan, Çiflik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencilerine sportif faaliyetlerine destek amaçlı olarak (Futbol topu, basketbol topu, masa tenisi raketi ve topları, vs.) desteğinde bulundu. Öğrenciler bayram yaptı. Okul idarecileri, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür etti.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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