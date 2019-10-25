Fenerbahçe'de sol bekte aday bolluğu

Hasan Ali'nin tek kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de aday sayısı her geçen gün artıyor. Çaykur Rizesporlu Melnjak ve Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ile ilgilenen sarılacivertli ekibin, scout ekibine birçok oyuncuyu da izlettiği ifade edildi. Resmi hamle için ocak ayı bekleniyor.



ÖĞRENCİLERE SPOR DESTEĞİ

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, Çiftlikköy'de bulunan, Çiflik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencilerine sportif faaliyetlerine destek amaçlı olarak (Futbol topu, basketbol topu, masa tenisi raketi ve topları, vs.) desteğinde bulundu. Öğrenciler bayram yaptı. Okul idarecileri, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür etti.