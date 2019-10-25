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25 Ekim 2019, Cuma
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'de sol bekte aday bolluğu

Fenerbahçe'de sol bekte aday bolluğu

'nin tek kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan 'de aday sayısı her geçen gün artıyor. Melnjak ve 'den ile ilgilenen sarılacivertli ekibin, scout ekibine birçok oyuncuyu da izlettiği ifade edildi. Resmi hamle için ocak ayı bekleniyor.

Hasan Ali'nin tek kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan 'de aday sayısı her geçen gün artıyor. Melnjak ve 'den ile ilgilenen sarılacivertli ekibin, scout ekibine birçok oyuncuyu da izlettiği ifade edildi. Resmi hamle için ocak ayı bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE SPOR DESTEĞİ
Fenerbahçeliler Derneği, Çiftlikköy'de bulunan, Çiflik Mustafa Yazıcı İlkokulu öğrencilerine sportif faaliyetlerine destek amaçlı olarak ( topu, basketbol topu, masa tenisi raketi ve topları, vs.) desteğinde bulundu. Öğrenciler bayram yaptı. Okul idarecileri, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür etti.

  1. 25.10.2019
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