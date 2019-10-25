Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı
Samandıra'da dün taktik prova yapıldı. Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Max Kruse ısınma bölümünde takıma katılırken, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.
Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar da özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik programla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bugün son çalışmasını yapıp ardından kampa girecek.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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