Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı

'de Kruse yine ayrı çalıştı

Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı

Samandıra'da dün taktik prova yapıldı. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Max Kruse ısınma bölümünde takıma katılırken, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar da özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci 'in ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik programla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bugün son çalışmasını yapıp ardından kampa girecek.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN