Fenerbahçe'de Kruse yine ayrı çalıştı

Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar da özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik programla tamamladı. Sarı-lacivertliler, bugün son çalışmasını yapıp ardından kampa girecek.