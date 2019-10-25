Fenerbahçe'de Harun Tekin şoku!
Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı. Başarılı file bekçisi, birkaç hafta takımdan ayrı kalacak.
- 25.10.2019
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Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
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Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
-
Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray baştan beri yedek klübesinden ilk 11e kadar iyi kadro kurulsun dedik istenen oyuncular alınmadı ocakta 4 yabancı dışında hepsi gitsin
Fenerbahçe'de Harun Tekin şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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