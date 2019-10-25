Fenerbahçe yerlilerle uçuşa geçti

Geçtiğimiz sezon uzun süre küme düşme korkusu yaşayan Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında yerli oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 8 haftada Türkler'e 3283 dakika şans verdi. Galatasaray'da bu süre 1317 dakikada kaldı. Emre, Ozan, Altay, Tolga Ciğerci ve Deniz en çok oynayan isimler oldu.