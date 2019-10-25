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25 Ekim 2019, Cuma
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yerlilerle uçuşa geçti

Fenerbahçe yerlilerle uçuşa geçti

Geçtiğimiz sezon uzun süre küme düşme korkusu yaşayan 'nin bu sezonki başarısında yerli oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 8 haftada Türkler'e 3283 dakika şans verdi.

Geçtiğimiz sezon uzun süre küme düşme korkusu yaşayan 'nin bu sezonki başarısında yerli oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 8 haftada Türkler'e 3283 dakika şans verdi. 'da bu süre 1317 dakikada kaldı. Emre, Ozan, Altay, ve Deniz en çok oynayan isimler oldu.

  1. 25.10.2019
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