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25 Ekim 2019, Cuma
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' ile oynamak ayrıcalık'

'Fenerbahçe ile oynamak ayrıcalık'

4. turunda ile karşılaşacak , 'deki maça iddialı hazırlanıyor... Güney ekibinin , Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız. Zor ama imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ile karşılaşacak , 'deki maça iddialı hazırlanıyor... Güney ekibinin , Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız. Zor ama imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.

  1. 25.10.2019
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