'Fenerbahçe ile oynamak ayrıcalık'
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Tarsus İdman Yurdu, 30 Ekim'deki maça iddialı hazırlanıyor... Güney ekibinin teknik direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız. Zor ama imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Tarsus İdman Yurdu, 30 Ekim'deki maça iddialı hazırlanıyor... Güney ekibinin teknik direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız. Zor ama imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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