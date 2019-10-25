'Fenerbahçe ile oynamak ayrıcalık'

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Tarsus İdman Yurdu, 30 Ekim'deki maça iddialı hazırlanıyor... Güney ekibinin teknik direktörü Ergün Penbe, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Hak eden kazansın. İnşallah biz kazanırız. Zor ama imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.