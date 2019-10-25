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25 Ekim 2019, Cuma
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti

Başkan Erdoğan'a divan rozeti

’deki üyeliğinde 25. yılını dolduran ’a yarınki toplantısında rozeti takdim edilecek.

'de yarın anlamlı bir tören yaşanacak. , sarı-lacivertli kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurması şerefine toplantısında rozetini alacak. Tesisleri'ndeki özel toplantı saat 12.30'da başlayacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir" denildi. Yoğun katılım beklenen toplantıya sadece Yüksek Divan Kurulu üyelerinin alınacağı ifade edildi, üyelerden anlayış istendi.

  1. 25.10.2019
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