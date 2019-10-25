Başkan Erdoğan'a divan rozeti

Fenerbahçe'de yarın anlamlı bir tören yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-lacivertli kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurması şerefine Yüksek Divan Kurulu toplantısında rozetini alacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki özel toplantı saat 12.30'da başlayacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir" denildi. Yoğun katılım beklenen toplantıya sadece Yüksek Divan Kurulu üyelerinin alınacağı ifade edildi, üyelerden anlayış istendi.