Slimani için 9 milyon euro - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Slimani için 9 milyon euro

Slimani için 9 milyon euro

Slimani için 9 milyon euro

'de dökülen , 'den kiralık gittiği 'da 7 maçta 5 gol+7 asist üretince kıymete bindi. Sports, Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini duyurdu.

'de dökülen , 'den kiralık gittiği 'da 7 maçta 5 gol+7 asist üretince kıymete bindi. Sports, Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini duyurdu. Leicester, Slimani için 2016 yazında Sporting'e 30.5 milyon euro ödemişti.

  1. 24.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani için 9 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN