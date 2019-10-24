Slimani için 9 milyon euro

Fenerbahçe'de dökülen İslam Slimani, Leicester City'den kiralık gittiği Monaco'da 7 maçta 5 gol+7 asist üretince kıymete bindi. İngiliz Sky Sports, Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini duyurdu. Leicester, Slimani için 2016 yazında Sporting'e 30.5 milyon euro ödemişti.