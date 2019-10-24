Slimani için 9 milyon euro
Fenerbahçe'de dökülen İslam Slimani, Leicester City'den kiralık gittiği Monaco'da 7 maçta 5 gol+7 asist üretince kıymete bindi. İngiliz Sky Sports, Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini duyurdu.
Fenerbahçe'de dökülen İslam Slimani, Leicester City'den kiralık gittiği Monaco'da 7 maçta 5 gol+7 asist üretince kıymete bindi. İngiliz Sky Sports, Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini duyurdu. Leicester, Slimani için 2016 yazında Sporting'e 30.5 milyon euro ödemişti.
- 24.10.2019
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
-
Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
Yorum
murat tarih yazıyorlar
-
İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Slimani için 9 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.