Fenerbahçe'den Kruse’ye özel program
Topla çalışmalara başlayan Max Kruse'ye yavaş yavaş yükleme yapılıyor. Sakatlığının nüksetmemesi için özel çalışma programı verilen Alman yıldız, Konyaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar ise takımdan ayrı koşu ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.
Topla çalışmalara başlayan Max Kruse'ye yavaş yavaş yükleme yapılıyor. Sakatlığının nüksetmemesi için özel çalışma programı verilen Alman yıldız, Konyaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar ise takımdan ayrı koşu ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.
DİVAN TOPLANIYOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekliştirilecek. Toplantıda futbol takımı ve diğer branşların son durumları ile mali tabloların değerlendirilmesi bekleniyor.
- 24.10.2019
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
-
Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
Yorum
murat tarih yazıyorlar
-
İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Fenerbahçe'den Kruse’ye özel program haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.