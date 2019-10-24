Fenerbahçe'den Kruse’ye özel program

Topla çalışmalara başlayan Max Kruse'ye yavaş yavaş yükleme yapılıyor. Sakatlığının nüksetmemesi için özel çalışma programı verilen Alman yıldız, Konyaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar ise takımdan ayrı koşu ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.

DİVAN TOPLANIYOR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekliştirilecek. Toplantıda futbol takımı ve diğer branşların son durumları ile mali tabloların değerlendirilmesi bekleniyor.