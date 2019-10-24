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24 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Kruse’ye özel program

Fenerbahçe'den Kruse’ye özel program

Topla çalışmalara başlayan Max Kruse'ye yavaş yavaş yükleme yapılıyor. Sakatlığının nüksetmemesi için özel çalışma programı verilen Alman yıldız, maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar ise takımdan ayrı koşu ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.

Topla çalışmalara başlayan Max Kruse'ye yavaş yavaş yükleme yapılıyor. Sakatlığının nüksetmemesi için özel çalışma programı verilen Alman yıldız, maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar ise takımdan ayrı koşu ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.

DİVAN TOPLANIYOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, cumartesi günü Tesisleri'nde gerçekliştirilecek. Toplantıda futbol takımı ve diğer branşların son durumları ile mali tabloların değerlendirilmesi bekleniyor.

  1. 24.10.2019
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