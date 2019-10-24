Fenerbahçe'den ayrılan Kameni: Hiç korkmadım
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, İspanyol AS gazetesine Galatasaray derbisiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu.
Kamerunlu kaleci, "2017-18 sezonunda Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'na çıkmıştım. Maç haftası adeta hayat durmuştu. Galatasaray taraftarı daha ilk dakikada size korner atışı bile kullandırtmıyorlar. Bunu da yabancı madde atarak başarabiliyorlar. Ama ben onlardan hiç korçakmadım. Çünkü bu işimin parçası" diye konuştu. 35 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinin Boca-River gibi olduğunu da belirtirken, "Galatasaray stadı, Bernabeu'dan daha korkutucu" dedi. Takım bulamayan Kameni, boşta bulunuyor.
- 24.10.2019
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