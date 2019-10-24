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24 Ekim 2019, Perşembe
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'den ayrılan Kameni: Hiç korkmadım

Fenerbahçe'den ayrılan Kameni: Hiç korkmadım

Sezon başında 'den ayrılan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, İspanyol AS gazetesine derbisiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Kamerunlu kaleci, "2017-18 sezonunda ile Stadı'na çıkmıştım. Maç haftası adeta hayat durmuştu. taraftarı daha ilk dakikada size korner atışı bile kullandırtmıyorlar. Bunu da yabancı madde atarak başarabiliyorlar. Ama ben onlardan hiç korçakmadım. Çünkü bu işimin parçası" diye konuştu. 35 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinin Boca-River gibi olduğunu da belirtirken, "Galatasaray stadı, Bernabeu'dan daha korkutucu" dedi. Takım bulamayan Kameni, boşta bulunuyor.

  1. 24.10.2019
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